Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Германии

В Германии разбился американский истребитель F-16, сообщает телерадиокомпания SWR. Отмечается, что самолёт потерпел крушение в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны.

Крушение произошло в районе Трир-Саарбург на незаселённой местности. По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться, сейчас он доставлен в больницу, отмечает RT. На месте работают экстренные службы, причины происшествия выясняются.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал в эфире НСН, чем отечественные истребители лучше американских F-16.

