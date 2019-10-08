Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Германии
В Германии разбился американский истребитель F-16, сообщает телерадиокомпания SWR. Отмечается, что самолёт потерпел крушение в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе страны.
Крушение произошло в районе Трир-Саарбург на незаселённой местности. По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться, сейчас он доставлен в больницу, отмечает RT. На месте работают экстренные службы, причины происшествия выясняются.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал в эфире НСН, чем отечественные истребители лучше американских F-16.
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