Американский «часовой» появился у российской границы

По данным сайта, зарегистрированный в Люксембурге Boeing E-3A Sentry («Часовой») НАТО с позывным NATO 02 30 сентября поднялся в воздух с авиабазы в городе Гайленкирхен (Германия) и на протяжении долгого времени двигался с выключенным транспондером.

Позднее судно вновь появилось над Польшей, и с 13:30 по московскому времени оно стало кружить на расстоянии около 180 км от границы с Россией в районе анклава. Сейчас Boeing продолжает движение по той же траектории.

Неподалеку от него, ближе к польско-белорусской границе, находится оснащенный радиолокационной установкой американский самолет Gulfstream G550 AEW с позывным PERSE 71, принадлежащий ВВС Италии. Он был зафиксирован в указанной зоне с 13:00 по московскому времени.

Ранее российская армия использовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия военных объектов Украины. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

