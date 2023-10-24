Американский БПЛА Global Hawk приблизился к границе РФ в Черном море

Разведывательный беспилотник США Global Hawk 24 октября приблизился к российской границе в Черном море, сообщило Министерство обороны РФ.

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Приближение воздушной цели зафиксировали российские средства воздушного контроля. Для недопущения нарушения государственной границы в небо подняли истребитель Су-27 дежурных сил противовоздушной обороны.

При приближении российского самолета американский беспилотник развернулся. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, заявили в военном ведомстве.

В четверг, 19 октября, беспилотник Global Hawk подал сигнал бедствия в районе Крыма. Дрон развернулся и взял обратный курс в сторону авиабазы Сигонелла в Италии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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