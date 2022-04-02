Американские эксперты вылетели в Китай для расследования авиакатастрофы
Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 на юге страны. Об этом сообщается странице NTSB в Twitter.
Ранее специалисты Boeing выразили готовность в участии в расследовании крушения.
Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека. Все признаны погибшими.
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