Американские эксперты вылетели в Китай для расследования авиакатастрофы

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 на юге страны. Об этом сообщается странице NTSB в Twitter.

Ранее специалисты Boeing выразили готовность в участии в расследовании крушения.

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека. Все признаны погибшими.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:АвиакатастрофаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры