Американские эксперты вылетели в Китай для расследования авиакатастрофы

Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 на юге страны. Об этом сообщается странице NTSB в Twitter.

Ранее специалисты Boeing выразили готовность в участии в расследовании крушения.

Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая 21 марта. На борту воздушного судна находились 132 человека. Все признаны погибшими.



