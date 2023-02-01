Суд на 13 суток арестовал американку, гулявшую по Москве с телёнком

В пресс-службе суда указали, что на американку было составлено два протокола. По первому, за «несанкционированную акцию, помешавшую пешеходам», её оштрафовали на 20 тысяч рублей, а по второму, «за сопротивлении полиции», назначили административный арест.

По словам самой Дей, она купила телёнка на «Авито» и хотела показать ему Красную площадь, после чего отправить в денник, сообщает РИА Новости. Женщина указала, что выполнила все требования стражей порядка, при этом в протоколе говорится, что она использовала животное «в качестве наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные - не еда».

Ранее в Ярославской области полиция разбирается в обстоятельствах незаконной охоты, в ходе которой в одном загоне было расстреляно 20 лосей, сообщает RT.