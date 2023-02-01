Суд на 13 суток арестовал американку, гулявшую по Москве с телёнком
Зоозащитницу из США Алисию Дей, которая выгуливала телёнка на Красной площади в Москве, арестовали на 13 суток. Соответствующее решение принял Тверской суд столицы.
В пресс-службе суда указали, что на американку было составлено два протокола. По первому, за «несанкционированную акцию, помешавшую пешеходам», её оштрафовали на 20 тысяч рублей, а по второму, «за сопротивлении полиции», назначили административный арест.
По словам самой Дей, она купила телёнка на «Авито» и хотела показать ему Красную площадь, после чего отправить в денник, сообщает РИА Новости. Женщина указала, что выполнила все требования стражей порядка, при этом в протоколе говорится, что она использовала животное «в качестве наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные - не еда».
Ранее в Ярославской области полиция разбирается в обстоятельствах незаконной охоты, в ходе которой в одном загоне было расстреляно 20 лосей, сообщает RT.
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