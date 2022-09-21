Алтайском крае разбилось легкомоторное воздушное судно

Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Алтайском крае. Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, крушение произошло в районе поселка Рассвет Хабарского района.

Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург

По предварительным данным, на борту частного легкомоторного воздушного судна находились два человека, которые в результате инцидента погибли, уточнили ТАСС в прокуратуре. Класс воздушного судна не уточняется. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего.

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ТЕГИ:СудноАлтайский КрайКрушение
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