Алтайский суд оправдал выстрелившую в голову знакомому женщину
Суд в Алтайском крае оправдал жительницу Славгорода, которая случайно выстрелила в голову знакомому из пистолета. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвинению не удалось доказать, что выстрел был произведен будучи пьяной на почве неприязни. За ней признано право на реабилитацию.
Согласно материалам дела, женщина в январе 2021 года из пистолета ТТ выстрелила в голову мужчине, тот скончался.
Ранее на Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru