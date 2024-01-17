Алтайский суд оправдал выстрелившую в голову знакомому женщину

Суд в Алтайском крае оправдал жительницу Славгорода, которая случайно выстрелила в голову знакомому из пистолета. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

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Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвинению не удалось доказать, что выстрел был произведен будучи пьяной на почве неприязни. За ней признано право на реабилитацию.

Согласно материалам дела, женщина в январе 2021 года из пистолета ТТ выстрелила в голову мужчине, тот скончался.

Ранее на Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СудыАлтайский Край

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