В США подросток застрелил старшую сестру из-за подарков на Рождество

Конфликт произошел во время похода по магазинам. 14-летний Дамаскус выразил негодование тем, что его старшим брату и сестре покупают больше подарков.

После возвращения домой конфликт обострился. Подросток выстрелил в грудь старшей сестре. Девушка скончалась от полученного ранения.

Сотрудники полиции задержали стрелка.

В Невадском университете 7 декабря произошла стрельба. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

