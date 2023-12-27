В США подросток застрелил старшую сестру из-за подарков на Рождество

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил старшую сестру после ссоры из-за рождественских подарков, сообщило агентство ТАСС.

Один человек погиб при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе

Конфликт произошел во время похода по магазинам. 14-летний Дамаскус выразил негодование тем, что его старшим брату и сестре покупают больше подарков.

После возвращения домой конфликт обострился. Подросток выстрелил в грудь старшей сестре. Девушка скончалась от полученного ранения.

Сотрудники полиции задержали стрелка.

В Невадском университете 7 декабря произошла стрельба. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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