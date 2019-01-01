Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера, заслуженного артиста России Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Если бы поставленный диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро, сообщает РИА «Новости».

Также врача удивило, что Алибасов не был исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.

72-летний Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России, основатель и руководитель групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

