Александровская перед смертью оставила записку

Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская, которая погибла после падения из окна многоэтажного дома, оставила предсмертную записку. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

В предсмертной записке написано слово «Люблю».

Фигуристка Александровская выпала из окна и погибла

По данным телеканала, Александровская перед падением находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что она страдала от депрессии и находилась под наблюдением психолога.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что чемпионка среди фигуристов-юниоров совершила суицид в возрасте 20 лет.

Напомним, наивысших спортивных достижений Александровской удалось добиться, катаясь в дуэте с Харли Уиндзором. Пара победила в чемпионате Австралии, на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров в 2017 году завоевала золото.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФигуристыФигурное КатаниеСамоубийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры