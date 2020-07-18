Александровская перед смертью оставила записку

По данным телеканала, Александровская перед падением находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что она страдала от депрессии и находилась под наблюдением психолога.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что чемпионка среди фигуристов-юниоров совершила суицид в возрасте 20 лет.

Напомним, наивысших спортивных достижений Александровской удалось добиться, катаясь в дуэте с Харли Уиндзором. Пара победила в чемпионате Австралии, на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров в 2017 году завоевала золото.

