Александровская перед смертью оставила записку
Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская, которая погибла после падения из окна многоэтажного дома, оставила предсмертную записку. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.
В предсмертной записке написано слово «Люблю».
По данным телеканала, Александровская перед падением находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что она страдала от депрессии и находилась под наблюдением психолога.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что чемпионка среди фигуристов-юниоров совершила суицид в возрасте 20 лет.
Напомним, наивысших спортивных достижений Александровской удалось добиться, катаясь в дуэте с Харли Уиндзором. Пара победила в чемпионате Австралии, на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров в 2017 году завоевала золото.
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