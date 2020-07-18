Фигуристка Александровская выпала из окна и погибла

Бывшая российская фигуристка Екатерина Александровская, которая в последние годы выступала за Австралию, погибла, выпав из окна, сообщает Telegram-канал «112».

Трагическая смерть произошла прошедшей ночью. Фигуристке было 20 лет.

По данным источника ТАСС, спортсменка покончила с собой.

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид», - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливая обстоятельства смерти спортсменки, сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что наивысших спортивных достижений Александровской удалось добиться, катаясь в дуэте с Харли Уиндзором. Пара победила в чемпионате Австралии, на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров в 2017 году завоевала золото.