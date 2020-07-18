Фигуристка Александровская выпала из окна и погибла
Бывшая российская фигуристка Екатерина Александровская, которая в последние годы выступала за Австралию, погибла, выпав из окна, сообщает Telegram-канал «112».
Трагическая смерть произошла прошедшей ночью. Фигуристке было 20 лет.
По данным источника ТАСС, спортсменка покончила с собой.
«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели – суицид», - сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливая обстоятельства смерти спортсменки, сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что наивысших спортивных достижений Александровской удалось добиться, катаясь в дуэте с Харли Уиндзором. Пара победила в чемпионате Австралии, на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров в 2017 году завоевала золото.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru