Александр Борода: Активных участников беспорядков в Махачкале нужно наказать
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал наказать активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Life.ru.
По его словам, справедливое наказание поможет пресечь подобные беспорядки в других российских регионах. Борода также заявил, что нет необходимости подвергать уголовному наказанию тех, кто не принимал активное участие в беспорядках. Он считает, что с ними нужно провести воспитательную работу.
Борода также выразил мнение, что для государства опасны подобные события.
Ранее Следственный комитет РФ установил личности свыше 20 подозреваемых, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru