Александр Борода: Активных участников беспорядков в Махачкале нужно наказать

По его словам, справедливое наказание поможет пресечь подобные беспорядки в других российских регионах. Борода также заявил, что нет необходимости подвергать уголовному наказанию тех, кто не принимал активное участие в беспорядках. Он считает, что с ними нужно провести воспитательную работу.

Борода также выразил мнение, что для государства опасны подобные события.

Ранее Следственный комитет РФ установил личности свыше 20 подозреваемых, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Дагестане, сообщает «Радиоточка НСН».

