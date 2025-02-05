Алаудинов: При ударе по Судже погибли четыре человека, около 90 получили контузии
Четыре человека погибли, около 90 пострадали в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области 1 февраля. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале.
По словам генерал-лейтенанта, украинские формирования атаковали школу-интернат, в которой находились около 90 мирных жителей.
«И в результате они почти все были контужены, где-то четверо погибших», — подчеркнул Алаудинов.
Как отметил командир «Ахмата», российские военные были свидетелями, как ВСУ нанесли удар: возможности армии позволяют фиксировать вылет снаряда и момент атаки. По словам Алаудинова, этим нападением ВСУ пытались отвести внимание от своего преступления — пыток, изнасилований и убийств граждан в Русском Поречном.
Ранее в МИД России заявили, что ответственность за удары по интернату в Судже несут спонсоры Украины, все причастные понесут заслуженное наказание, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru