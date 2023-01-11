Al Jazeera: семь человек погибли при взрыве возле МИД Афганистана

Собеседник канала утверждает, что не менее 10 человек были ранены.

Представитель запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» заявил, что в здание афганского МИД пытался проникнуть террорист-смертник, сообщает ТАСС.

В российском посольстве в Кабуле отметили, что сообщений о пострадавших при взрыве россиянах, нет.

Ранее в сентябре взрыв прогремел в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле, два сотрудника диппредставительства погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».