Al Jazeera: семь человек погибли при взрыве возле МИД Афганистана
Не менее семи человек погибли в результате взрыва, который прогремел вблизи расположенного в центре Кабула здания МИД Афганистана, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник.
Собеседник канала утверждает, что не менее 10 человек были ранены.
Представитель запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» заявил, что в здание афганского МИД пытался проникнуть террорист-смертник, сообщает ТАСС.
В российском посольстве в Кабуле отметили, что сообщений о пострадавших при взрыве россиянах, нет.
Ранее в сентябре взрыв прогремел в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле, два сотрудника диппредставительства погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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