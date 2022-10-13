Путин назвал ситуацию в Афганистане острейшим вызовом безопасности
Ситуация в Афганистане остается острейшим вызовом безопасности, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, после присутствия США страна не может самостоятельно решать проблемы, которые связаны с террористическими угрозами.
Также он призвал компенсировать нанесенный Афганистану за годы оккупации ущерб - разморозить заблокированные средства.
Российский президент заявил о необходимости международному сообществу более тесно сотрудничать с терроризмом.
Ранее глава государства прибыл в столицу Казахстана, где 13-14 октября примет участие в трех международных мероприятиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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