В Бразилии 42 человека погибли из-за циклона

Циклон обрушился на штат Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, из-за стихии погибли более сорока человек. Об этом пишет газета Folha de S.Paulo.

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В регионе зафиксировали сильные порывы ветра и ливни, которые спровоцировали выход рек из берегов и затопления. По данным газеты, в Риу-Гранди-ду-Сул погиб 41 человек.

«Вместе с еще одним погибшим в [штате] Санта-Катарине общее число жертв трагедии на юге страны - 42», — отмечает издание.

Еще 46 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее циклон обрушился на Приморский край России, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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