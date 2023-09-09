В Бразилии 42 человека погибли из-за циклона

В регионе зафиксировали сильные порывы ветра и ливни, которые спровоцировали выход рек из берегов и затопления. По данным газеты, в Риу-Гранди-ду-Сул погиб 41 человек.

«Вместе с еще одним погибшим в [штате] Санта-Катарине общее число жертв трагедии на юге страны - 42», — отмечает издание.

Еще 46 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее циклон обрушился на Приморский край России, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

