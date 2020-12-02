Актёр Борис Плотников умер от коронавируса
Народный артист РФ Борис Плотников умер на 72 году жизни от коронавируса, сообщает ТАСС.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, рассказал агентству, что Плотников «лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ».
Театральная карьера Плотникова началась в 1970 году в Свердловском ТЮЗе. Дебют в кино состоялся в 1976 году - фильм Ларисы Шепитько «Восхождение» принёс актёру всесоюзную известность. Одной из самых известных ролей Плотникова является доктор Борменталь в фильме «Собачье сердце».
Заславский назвал Плотникова, который был профессором кафедры мастерства актёра ГИТИСа, «фантастическим мастером и прекрасным актёром».
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