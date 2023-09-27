Акциониста Крисевича посадили на пять лет за стрельбу на Красной площади
Тверской суд Москвы признал акциониста Павла Крисевича, устроившего стрельбу на Красной Площади, виновным по статье «хулиганство с применением оружия», сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл летом 2021 года. Крисевич произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, а затем сымитировал третий выстрел в себя. Мужчину задержали на месте, свои действия он назвал политическим перформансом.
Осенью 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы, однако Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
В итоге суд приговорил Крисевича к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному (включен Минюстом в список террористов и экстремистов), осужденному на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru