Акциониста Крисевича посадили на пять лет за стрельбу на Красной площади

Инцидент произошёл летом 2021 года. Крисевич произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, а затем сымитировал третий выстрел в себя. Мужчину задержали на месте, свои действия он назвал политическим перформансом.

Осенью 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы, однако Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

В итоге суд приговорил Крисевича к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному (включен Минюстом в список террористов и экстремистов), осужденному на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

