Актриса Вера Алентова госпитализирована
28 июня 202121:30
Актриса Вера Алентова была госпитализирована в Москве, у нее подозревается коронавирус. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что Алентова сдала тест и ожидает результаты. Она находится в одной из столичных больниц.
Ранее сообщалось, что аномальная жара могла привести к росту заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru