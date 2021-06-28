Актриса Вера Алентова госпитализирована

Актриса Вера Алентова была госпитализирована в Москве, у нее подозревается коронавирус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Алентова сдала тест и ожидает результаты. Она находится в одной из столичных больниц.

Ранее сообщалось, что аномальная жара могла привести к росту заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

