Актриса Вера Алентова госпитализирована

Актриса Вера Алентова была госпитализирована в Москве, у нее подозревается коронавирус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Алентова сдала тест и ожидает результаты. Она находится в одной из столичных больниц.

Ранее сообщалось, что аномальная жара могла привести к росту заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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