Актриса Бочкарева лишена прав после скандала с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование. Такое решение принял судебный участок мирового судьи № 105 в Москве. При этом, как пишут «Дни.ру», звезда сериала «Счастливы вместе» не явилась на заседание, как и её официальный представитель. Суд также назначил актрисе административный штраф артистке в 30 тысяч рублей.
Автомобиль Cadillac, за рулём которой находилась 39-летняя Бочкарева был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 28 сентября на Стромынке. Как рассказал в суде один из сотрудников полиции, от актрисы исходил запах алкоголя, однако она отказалась проходить медосвидетельствование.
Кроме того, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, у актрисы нашли пакет с белым порошком, который, как установила экспертиза, оказался кокаином.
В отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». С актрисы взяли подписку о невыезде.
Сама Бочкарева опровергает информацию об обнаружении у нее наркотика.
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