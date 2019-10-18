Актриса Бочкарева лишена прав после скандала с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование. Такое решение принял судебный участок мирового судьи № 105 в Москве. При этом, как пишут «Дни.ру», звезда сериала «Счастливы вместе» не явилась на заседание, как и её официальный представитель. Суд также назначил актрисе административный штраф артистке в 30 тысяч рублей.

Автомобиль Cadillac, за рулём которой находилась 39-летняя Бочкарева был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 28 сентября на Стромынке. Как рассказал в суде один из сотрудников полиции, от актрисы исходил запах алкоголя, однако она отказалась проходить медосвидетельствование.