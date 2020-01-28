Актриса Андрейченко объяснила свое исчезновение встречей с «духовными лидерами»

27 января директор актрисы Ян Трунцев рассказал журналистам, что актриса 25 января пропала в курортном городе Канкун, куда ездила к подруге. Её телефон был выключен.

Как теперь выяснилось, актриса уехала в джунгли в специальное поселение с «интересными духовными лидерами из разных стран мира», в котором, как она утверждает, проводят время в уединении, без связи с внешним миром. «До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело"», - добавила она.

Андрейченко объяснила, в последние недели ей пришлось много работать. В подписи к видео она сообщила, что ей «необходимо было "освободиться" и набраться сил... немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами».

Актриса включила телефон, только когда вернулась из джунглей, и обнаружила множество сообщений и пропущенных звонков. «Спасибо вам большое за вашу любовь, за ваше сочувствие», - обратилась Андрейченко к тем, кто беспокоился о её судьбе.

Наталья Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

