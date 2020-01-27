Близкие пропавшей в Мексике актрисы Андрейченко обратятся в полицию

Близкие пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко намерены обратиться в местную полицию для ее поиска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артистки Яна Трунцева.

По словам Трунцева, с того момента как Андрейченко перестала выходить на связь прошли сутки в связи с чем появилось достаточное основание обратиться в полицию и в консульство.

Как пишет агентство, Трунцев отметил, что актриса в последние дни испытывала недомогание, в частности, из-за напряженной работы над запуском нескольких проектов, над которыми Андрейченко трудилась удаленно. Телефон артистки до сих пор выключен.

Артистка известна зрителя по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания".







