Близкие пропавшей в Мексике актрисы Андрейченко обратятся в полицию
Близкие пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко намерены обратиться в местную полицию для ее поиска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артистки Яна Трунцева.
По словам Трунцева, с того момента как Андрейченко перестала выходить на связь прошли сутки в связи с чем появилось достаточное основание обратиться в полицию и в консульство.
Как пишет агентство, Трунцев отметил, что актриса в последние дни испытывала недомогание, в частности, из-за напряженной работы над запуском нескольких проектов, над которыми Андрейченко трудилась удаленно. Телефон артистки до сих пор выключен.
Артистка известна зрителя по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания".
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