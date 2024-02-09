Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав
9 февраля 202414:16
Актера Максима Емельянова лишили водительских прав сроком на один год, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов.
Емельянов известен по ролям в сериалах «Перевал Дятлова» и «Кухня», а также в фильмах «Аванпост» и «Летчик».
Актер совершил наезд на припаркованную машину и скрылся с места ДТП. Он лишен права управления автомобилем по статье 12.27 КоАП РФ.
Ранее в Москве на Ярославском шоссе произошло массовое ДТП с участием 20 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru