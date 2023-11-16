Госпитализированный Митта находится в состоянии средней тяжести

Режиссер Александра Митта находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

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Ранее Митту экстренно госпитализировали, здоровье режиссера ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, кинодеятель находился в реанимации в тяжелом состоянии. Позже помощник режиссера Геннадий Иванов подтвердил, что Митту поместили в реанимацию Боткинской больницы, его состояние «нестабильное».

«Состояние средней тяжести», — сообщили агентству.

В медучреждении добавили, что режиссер дышит самостоятельно.

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ФОТО: РИА Новости
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