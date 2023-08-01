Актер Юрий Назаров подтвердил, что находится в больнице
1 августа 202316:00
Народный артист РФ Юрий Назаров заявил, что попал в больницу с травмой ноги, сообщает РИА Новости.
По его словам, в результате падения у него на ноге образовалась гематома, его госпитализировали.
«Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь», - заключил актёр.
Ранее в СМИ появилась информация, что 86-летний Юрий Назаров неудачно упал на станции метро «Полежаевская» в Москве, после чего его госпитализировали с подозрением на перелом ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru