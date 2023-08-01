Актер Юрий Назаров подтвердил, что находится в больнице

Народный артист РФ Юрий Назаров заявил, что попал в больницу с травмой ноги, сообщает РИА Новости.

Актера Ясуловича сняли с аппарата ИВЛ

По его словам, в результате падения у него на ноге образовалась гематома, его госпитализировали.

«Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь», - заключил актёр.

Ранее в СМИ появилась информация, что 86-летний Юрий Назаров неудачно упал на станции метро «Полежаевская» в Москве, после чего его госпитализировали с подозрением на перелом ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияНародный АртистАктёры

Горячие новости

Все новости

партнеры