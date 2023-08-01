Актер Юрий Назаров подтвердил, что находится в больнице

По его словам, в результате падения у него на ноге образовалась гематома, его госпитализировали.

«Со всем вниманием, со всем уважением хотят меня обследовать и вернуть в жизнь», - заключил актёр.

Ранее в СМИ появилась информация, что 86-летний Юрий Назаров неудачно упал на станции метро «Полежаевская» в Москве, после чего его госпитализировали с подозрением на перелом ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

