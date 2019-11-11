Акт безумия. В Кремле отреагировали на убийство аспирантки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как «акт безумия и сумасшествие» убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета Олегом Соколовым 24-летней аспирантки. Так представитель Кремля отреагировал на вопрос журналистов, будут ли наказаны руководство вуза и представители правоохранительных органов в связи с тем, что не реагировали на жалобы в адрес преподавателя, передает RT.
По словам Пескова, выводы можно будет сделать только после расследования этого чудовищного преступления. Пресс-секретарь уточнил, что президент Владимир Путин поставлен в известность об этом громком убийстве.
По предварительным данным следствия, доцент СПбГУ Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко в своей квартире 7 ноября. В ночь на 9 ноября он расчленил тело жертвы, и попытался выбросит останки в Мойку.
Однако сам подозреваемый упал в реку с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки. Тело девушки пока до сих пор не найдено, водолазы продолжают поиски
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