В Минздраве Крыма заявили о пяти пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке
Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил, что в результате ЧП на аэродроме в Крыму пострадали пять человек, в том числе ребёнок, сообщает ТАСС.
По его словам, все они были доставлены в Сакскую районную больницу, одному из пострадавших проводится операция.
«Четверым оказана амбулаторная помощь в виде первичной обработки ран в виду порезов осколками стекла, все лёгкой степени и отправлены домой после оказания помощи», - добавил Скорупский.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщает RT.
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