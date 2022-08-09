В Минздраве Крыма заявили о пяти пострадавших в результате взрывов в Новофёдоровке

По его словам, все они были доставлены в Сакскую районную больницу, одному из пострадавших проводится операция.

«Четверым оказана амбулаторная помощь в виде первичной обработки ран в виду порезов осколками стекла, все лёгкой степени и отправлены домой после оказания помощи», - добавил Скорупский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщает RT.

