Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку на западе Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов направился в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где прогремело несколько взрывов. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее советник руководителя республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье полуострова. Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки появляются в социальных сетях.

В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром. По неподтверждённой Минобороны РФ информации, речь может идти о прилете ракет реактивной системы залпового огня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сергей АксеновВзрывыКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры