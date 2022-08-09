Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку на западе Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов направился в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где прогремело несколько взрывов. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее советник руководителя республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье полуострова. Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки появляются в социальных сетях.
В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром. По неподтверждённой Минобороны РФ информации, речь может идти о прилете ракет реактивной системы залпового огня.
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