Аксенов: В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его данным, пострадавших нет.
Сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщила Крымская железная дорога, передает РИА Новости.
На данный момент приостановлено движение поездов по направлению Симферополь – Севастополь.
Взрыв произошел на железной дороге в Крыму рано утром 18 мая, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.
12 мая засаду диверсантов обнаружили около железной дороги в Крыму. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным СМИ, злоумышленники могли следить за составами, перевозящими военные грузы. Правоохранители обыскали укрытие и собрали улики, причастных разыскивают, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев поспорил с призвавшим принять Украину в НАТО Киссинджером
- СМИ: подозрительного мужчину с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади
- СМИ: США считают следующие пять месяцев решающими для Киева
- СМИ: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ погранпункта в Курской области
- Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка
- СМИ: В России предложили указывать паспортные данные или ИНН получателей денежных переводов
- В ЛНР сообщили, что офицерам ВСУ запретили посещать передовые позиции
- Аксенов: В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном
- Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении
- Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru