Аксенов: В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. По его данным, пострадавших нет.

Сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщила Крымская железная дорога, передает РИА Новости.

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На данный момент приостановлено движение поездов по направлению Симферополь – Севастополь.

Взрыв произошел на железной дороге в Крыму рано утром 18 мая, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

12 мая засаду диверсантов обнаружили около железной дороги в Крыму. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным СМИ, злоумышленники могли следить за составами, перевозящими военные грузы. Правоохранители обыскали укрытие и собрали улики, причастных разыскивают, передает «Радиоточка НСН».

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