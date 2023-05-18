Аксенов: В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном

На данный момент приостановлено движение поездов по направлению Симферополь – Севастополь.

Взрыв произошел на железной дороге в Крыму рано утром 18 мая, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

12 мая засаду диверсантов обнаружили около железной дороги в Крыму. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным СМИ, злоумышленники могли следить за составами, перевозящими военные грузы. Правоохранители обыскали укрытие и собрали улики, причастных разыскивают, передает «Радиоточка НСН».

