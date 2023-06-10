Аксенов: В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты
Силы противовоздушной обороны сбили две украинские баллистические ракеты над Крымом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам политика, снаряды, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», были сбиты утром 10 июня.
«Жертв и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять данным только из проверенных источников.
Ранее система ПВО уничтожила две воздушные цели на подлете к Белгороду, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru