Аксенов: В Крыму сбили две украинские баллистические ракеты

Силы противовоздушной обороны сбили две украинские баллистические ракеты над Крымом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, как защищают Крымский мост

По словам политика, снаряды, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», были сбиты утром 10 июня.

«Жертв и пострадавших нет», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять данным только из проверенных источников.

Ранее система ПВО уничтожила две воздушные цели на подлете к Белгороду, никто не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:УкраинаБаллистическая РакетаКрымСергей Аксенов

Горячие новости

Все новости

партнеры