Аксенов: Пять человек погибли, 12 пострадали из-за шторма в Крыму

«Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Накануне в Крыму на ближайшие три дня с 01 по 03 декабря 2023 года объявили штормовое предупреждение: в эти дни в регионе будет наблюдаться штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ущерб от шторма в Крыму предварительно оценили в 490 млн рублей, сообщает RT. Стихия повредила частично или полностью 741 дом.

Представитель МЧС Максим Бедило заявлял, что на этой неделе штормовой ветер скоростью до 30 м/с может наблюдаться в 15 регионах России.

