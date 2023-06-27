Аксенов: Повреждены ж/д пути в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Аксенов отметил, что ремонт железнодорожного полотна займет около четырех-восьми часов. В настоящее время на месте происшествия находятся профильные службы.

Ранее, 25 июня, в районе деревни Гирьи Курской области был сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Отмечалось, что он нес кумулятивный заряд КЗ-6. Так, он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров, напоминают «Невские Новости».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Сергей АксеновКрымЖелезные Дороги

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