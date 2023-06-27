Аксенов: Повреждены ж/д пути в Кировском районе Крыма
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Аксенов отметил, что ремонт железнодорожного полотна займет около четырех-восьми часов. В настоящее время на месте происшествия находятся профильные службы.
Ранее, 25 июня, в районе деревни Гирьи Курской области был сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Отмечалось, что он нес кумулятивный заряд КЗ-6. Так, он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров, напоминают «Невские Новости».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки освободят от обязанности погашать военную ипотеку погибших в СВО
- Аксенов: Повреждены ж/д пути в Кировском районе Крыма
- Центробанк установит минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
- Посол России в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
- Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
- Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском
- Марочко заявил об ударе по российским позициям под Соледаром химическими боеприпасами
- ЛДПР предложила отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей
- Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия неизбежно победит
- Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru