Аксенов: Пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет
Пострадавших в результате пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет, причины возгорания будут установлены следственными органами. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе произошел пожар, из-за ЧП перекрыли часть трассы «Таврида», напоминает «Свободная пресса». Из прилегающей к полигону зоны временно эвакуируют более двух тысяч человек, пишет RT.
«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что последствия ЧП будут ликвидированы в кратчайшие сроки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР разгрузили пробку машин из Крыма
- В Колпино неизвестный мужчина попытался взорвать банкоматы
- СМИ: Намеревавшемуся поджечь Мавзолей Ленина грозит до семи лет колонии
- Британия анонсировала обновление ядерного арсенала
- Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии автобусы и направили к месту пожара на полигоне
- «Известия»: Мошенники начали вымогать деньги с помощью фото фейковых банковских карт
- Марочко заявил о спешном стягивании резервов ВСУ на Купянском направлении
- Аксенов: Пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет
- Россия дала ООН 90 дней на решение проблем с экспортом в рамках зерновой сделки
- В Москве временно закрыли парки и зоопарк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru