Аксенов: Пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет

Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе произошел пожар, из-за ЧП перекрыли часть трассы «Таврида», напоминает «Свободная пресса». Из прилегающей к полигону зоны временно эвакуируют более двух тысяч человек, пишет RT.

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что последствия ЧП будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

