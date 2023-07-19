Аксенов: Пострадавших при пожаре на полигоне в Крыму нет

Пострадавших в результате пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет, причины возгорания будут установлены следственными органами. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Полыхает уже четыре часа»: Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют жителей

Ранее стало известно, что на полигоне в Кировском районе произошел пожар, из-за ЧП перекрыли часть трассы «Таврида», напоминает «Свободная пресса». Из прилегающей к полигону зоны временно эвакуируют более двух тысяч человек, пишет RT.

«Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что последствия ЧП будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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