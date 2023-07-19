Аксенов пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в Крыму в течение суток
Ситуация с возгоранием на военном полигоне в Кировском районе Крыма нормализуется в течение суток, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Аксенов отметил, что местные власти контролируют ситуацию. Жертв, пострадавших и разрушений нет, уточнил он
По словам главы республики, пожар произошел из-за детонации части боеприпасов.
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что ликвидация последствий пожара займет до двух суток. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.
Пожар на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошел 19 июля. Из прилегающей зоны временно эвакуировали более двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru