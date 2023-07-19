Аксенов пообещал нормализовать ситуацию на полигоне в Крыму в течение суток

Ситуация с возгоранием на военном полигоне в Кировском районе Крыма нормализуется в течение суток, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

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Аксенов отметил, что местные власти контролируют ситуацию. Жертв, пострадавших и разрушений нет, уточнил он

По словам главы республики, пожар произошел из-за детонации части боеприпасов.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что ликвидация последствий пожара займет до двух суток. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Пожар на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма произошел 19 июля. Из прилегающей зоны временно эвакуировали более двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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