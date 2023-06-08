В Киеве заявили о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения гидроэлектростанции достиг критической отметки, заявил в эфире телеканала «Рада» генеральный директор компании « Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

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По его словам, часть Каховской ГЭС полностью ушла под воду, еще одна затоплена на 70%. Он отметил, что земляная вставка между шлюзом и станций подлежит размыву.

«Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 - это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты», - констатировал Сирота.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. В Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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