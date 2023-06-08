В Киеве заявили о критическом уровне воды в Каховском водохранилище
Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения гидроэлектростанции достиг критической отметки, заявил в эфире телеканала «Рада» генеральный директор компании « Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, часть Каховской ГЭС полностью ушла под воду, еще одна затоплена на 70%. Он отметил, что земляная вставка между шлюзом и станций подлежит размыву.
«Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 - это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты», - констатировал Сирота.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. В Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник Макгрегор: результатом наступления ВСУ станет потеря Одессы
- В Киеве заявили о критическом уровне воды в Каховском водохранилище
- Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо
- Гладков: под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая
- СМИ: России заглушила сигнал GPS в Европе
- Генерал ВС США Милли заявил о существовании трех сверхдержав
- Минобороны: ВСУ потеряли на запорожском направлении три танка Leopard
- Москвичи назвали свои траты на аренду жилья
- Генштаб ВСУ опроверг сообщения о начале контрнаступления
- Известного автохама задержали в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru