Аксенов: на востоке Крыма посажен беспилотник ВСУ

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Аксенов. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков 4 июня заявил об уничтожении беспилотника в городе Джанкой на севере Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что житель города смог сбить беспилотник подручными средствами, передает «Радиоточка НСН».

