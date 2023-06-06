Аксенов: на востоке Крыма посажен беспилотник ВСУ

В восточной части Крыма средствами радиоэлектронной борьбы заглушен и посажен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Аксенов. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков 4 июня заявил об уничтожении беспилотника в городе Джанкой на севере Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что житель города смог сбить беспилотник подручными средствами, передает «Радиоточка НСН».

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