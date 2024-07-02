Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Пассажирский авиалайнер Airbus А320 рейсом из Самары совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, экипаж запросил её из-за предполагаемое разрушение пневматической системы шасси.
В итоге, самолет сел в штатном режиме. Ранее стало известно от тридцати пострадавших пассажирах из-за сильной турбулентности на борту Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Air Europa. По данным CNN, рейс следовал из Мадрида в Монтевидео.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поступили данные о переломах у некоторых пассажиров. Лайнер совершил вынужденную посадку в бразильском городе Натал.
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