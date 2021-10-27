Афганец продал дочь для спасения семьи от голода

Житель Афганистана продал 16-летнюю дочь за 500 долларов для спасения семьи от голода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел на северо-востоке Афганистана в провинции Багдис. Девушка была продана другому семейству.

Ранее в сентябре текущего года другой житель Афганистана Мир Назир заявил о продаже своей четырехлетней дочери с целью спасения семьи от голода.

Ситуация в экономике Афганистана ухудшилась после того, как США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).