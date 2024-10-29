Аферист с сайта знакомств предстанет перед судом

Известно, что жертвами афериста стали четыре девушки. Следствие полагает, что одна из подозреваемых передала ему 11 тысяч рублей и отдала на время телефон стоимостью свыше 66 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Вторая потерпевшая, которая приобрела преступнику ноутбук и телефон и дала деньги в долг, лишилась свыше 160 тысяч рублей.

Еще одна пострадавшая перевела мужчине на несостоявшуюся совместную поездку за рубеж более 75 тысяч рублей, давала ему деньги на такси и купила электронные часы за 90 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленник заблокировал жертву во всех соцсетях и похитил из ее жилища телефон.

Четвертая пострадавшая перевела злоумышленнику, жаловавшемуся на проблемы со здоровьем и финансовые трудности, 9500 рублей.

Ранее в МВД России сообщили, что все чаще мошенники на сайтах знакомств предлагают бесплатно обучиться схеме заработка.

