Аферист с сайта знакомств предстанет перед судом
Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело, возбужденное против 26-летнего москвича, бравшего в долг деньги у пользовательниц сайта знакомств и впоследствии исчезавшего вместе с денежными средствами. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Известно, что жертвами афериста стали четыре девушки. Следствие полагает, что одна из подозреваемых передала ему 11 тысяч рублей и отдала на время телефон стоимостью свыше 66 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.
Вторая потерпевшая, которая приобрела преступнику ноутбук и телефон и дала деньги в долг, лишилась свыше 160 тысяч рублей.
Еще одна пострадавшая перевела мужчине на несостоявшуюся совместную поездку за рубеж более 75 тысяч рублей, давала ему деньги на такси и купила электронные часы за 90 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленник заблокировал жертву во всех соцсетях и похитил из ее жилища телефон.
Четвертая пострадавшая перевела злоумышленнику, жаловавшемуся на проблемы со здоровьем и финансовые трудности, 9500 рублей.
Ранее в МВД России сообщили, что все чаще мошенники на сайтах знакомств предлагают бесплатно обучиться схеме заработка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинопоиск перенес премьеру сериала «Преступление и наказание»
- Рэпер Саграда и группа «25/17» выпустили песню «Корни»
- Кадыров призвал молодежь служить в армии вместо праздного образа жизни
- Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области
- Аферист с сайта знакомств предстанет перед судом
- СМИ: Вокалиста группы «План Ломоносова» госпитализировали с острыми болями
- В Ярославле демонтируют видеокамеры в школьном туалете для мальчиков
- Глава МИД Польши отказался высылать российского посла
- СК проводит проверку отравления курсантов МВД в Ставрополе
- Путин освободил от уплаты НДФЛ взявших жилищный кредит россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru