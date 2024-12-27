Аэропорты Сочи и Казани открыли после отмены временных ограничений
Ограничения в работе аэропортов Сочи и Казани сняты. Прием и отправление рейсов были временно прекращены по соображениям безопасности. Ограничения там были введены в 5:00 и 6:00 часов по московскому времени соответственно.
Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, в Сочи ограничения сняты с 09:15 мск, в Казани – с 10:00 мск. В обоих воздушных гаванях ряд рейсов все еще задерживаются на прилет и отправление.
В Сочи задержано всего более 20 рейсов на вылет и свыше 10 - на посадку. По данным Росавиации, 12 бортов ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Махачкалу. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», также временные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Астрахани и Грозного. В первых двух они сняты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru