Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за снегопада

Из-за сильного снегопада, настигшего столицу, Москва встала в пробки. Видимость на дорогах ухудшилось до 500 метров. Водителей попросили по возможности отложить дальние поездки и быть крайне внимательными на дорогах.

Ранее в метеобюро «Фобос» рассказали, что 24 ноября снежный покров в Москве поднимется до 3 сантиметров, а снегопад утихнет только к позднему вечеру.

