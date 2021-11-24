Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за снегопада

Аэропорты Москвы отменили и задержали более 20 рейсов из-за снегопада, сообщает РИА Новости.

В «Домодедово» уже задержано 13 рейсов и два отменены, в «Шереметьево» задержано три вылета, во «Внуково» три рейса задержаны, два отменены. Аэропорт «Домодедово» закрывает взлётно-посадочные полосы для очистки выпавшего снега и противогололёдной обработки из-за соображений безопасности.

Москва встала в десятибалльных пробках

Из-за сильного снегопада, настигшего столицу, Москва встала в пробки. Видимость на дорогах ухудшилось до 500 метров. Водителей попросили по возможности отложить дальние поездки и быть крайне внимательными на дорогах.

Ранее в метеобюро «Фобос» рассказали, что 24 ноября снежный покров в Москве поднимется до 3 сантиметров, а снегопад утихнет только к позднему вечеру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортСнегопад
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