Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за снегопада
Аэропорты Москвы отменили и задержали более 20 рейсов из-за снегопада, сообщает РИА Новости.
В «Домодедово» уже задержано 13 рейсов и два отменены, в «Шереметьево» задержано три вылета, во «Внуково» три рейса задержаны, два отменены. Аэропорт «Домодедово» закрывает взлётно-посадочные полосы для очистки выпавшего снега и противогололёдной обработки из-за соображений безопасности.
Из-за сильного снегопада, настигшего столицу, Москва встала в пробки. Видимость на дорогах ухудшилось до 500 метров. Водителей попросили по возможности отложить дальние поездки и быть крайне внимательными на дорогах.
Ранее в метеобюро «Фобос» рассказали, что 24 ноября снежный покров в Москве поднимется до 3 сантиметров, а снегопад утихнет только к позднему вечеру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru