Москва встала в десятибалльных пробках

Снег, поваливший в столице, заставил автомобилистов Москвы встать в десятибалльных пробках. Как обычно, заторы образовались в центе города и на вылетных магистралях. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки». Стоят сейчас центральные набережные, Лубянская площадь и Театральный проезд, а также на Тверской улице. Кроме того, пробки наблюдаются на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.

Автомобили следуют с пониженной скоростью на Новом Арбате, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

«Высокая загруженность сохранится до 20 часов», - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

В столичном Департаменте транспорта попросили автовладельцев отложить вечерние поездки на более позднее время.

Ранее, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени.

