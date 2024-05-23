Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыли после уничтожения дрона

Временные ограничения, введённые 23 мая в аэропортах Казани и Нижнекамска, отменены. Об этом проинформировал официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два авиалайнера. Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.

Министерство обороны РФ оповестило днём, что над территорией Татарстана силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Произошло это в Елабужском районе республики, подтвердил ТАСС мэр Елабуги Рустем Нуриев. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам градоначальника, разрушений на земле нет.

