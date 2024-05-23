Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыли после уничтожения дрона
Временные ограничения, введённые 23 мая в аэропортах Казани и Нижнекамска, отменены. Об этом проинформировал официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два авиалайнера. Аэропорты не принимали и не выпускали рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.
Министерство обороны РФ оповестило днём, что над территорией Татарстана силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Произошло это в Елабужском районе республики, подтвердил ТАСС мэр Елабуги Рустем Нуриев. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам градоначальника, разрушений на земле нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru