Аэропорт Владикавказа закрыли на ремонт после удара молнии
19 апреля 202423:18
Аэропорт столицы Северной Осетии Владикавказа закрылся на ремонт после удара молнии по взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении Росавиации.
По данным ведомства, после попадания молнии на взлетной полосе образовалась яма. Аэропорт закрыли на кратковременный ремонт.
В Росавиации отметили, что для оперативного ремонта есть все необходимые материалы.
Ранее Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников спецоперации. Также ведомство попросило исключить случаи некорректного общения с военными, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru