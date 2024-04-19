Аэропорт Владикавказа закрыли на ремонт после удара молнии

Аэропорт столицы Северной Осетии Владикавказа закрылся на ремонт после удара молнии по взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении Росавиации.

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По данным ведомства, после попадания молнии на взлетной полосе образовалась яма. Аэропорт закрыли на кратковременный ремонт.

В Росавиации отметили, что для оперативного ремонта есть все необходимые материалы.

Ранее Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников спецоперации. Также ведомство попросило исключить случаи некорректного общения с военными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:МолнияАэропортСеверная Осетия

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