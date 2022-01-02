Аэропорт в Перми прекратил работу из-за непогоды

«В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта "Пермь" с 12:15 местного времени (10:15 по Москве) закрыт на прием и отправление воздушных судов», - сказано в официальном сообщении.

По прогнозам синоптиков, ожидается ухудшение погоды – сильный снегопад, дождб с сильными порывами ветра.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, аэропорт планируют открыть ориентировочно в 16:00 (14:00 мск).

