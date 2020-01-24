Аэропорт Шереметьево начал расследование инцидента с гибелью котов в багаже

24 января 202023:44

Администрация московского аэропорта Шереметьево проводит служебное расследование по факту гибели двух котов в багаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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По данным агентства, пассажир рейса Нью-Йорк – Москва в связи с произошедшим обратился в авиакомпанию. Отмечается, что коты погибли от полученных травм, которые могли быть вызваны неправильной обработкой багажа.

В администрации аэропорта отметили, что сотрудники оператора "Шереметьево Хэндлинг", по вине которых произошел инцидент будут наказаны. Кроме того, в пресс-службе аэропорта отметили, что среди сотрудников вновь проводится инструктаж по правилам транспортировки домашних животных.



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ФОТО: www.flickr.com
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