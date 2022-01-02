Аэропорт Перми возобновил работу

«Международный аэропорт "Пермь" возобновил работу в штатном режиме с 16:00 (14:00 мск). На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Перми закрыли на отправку и прием самолетов из-за сильного снегопада и ветра.

