Аэропорт Перми возобновил работу
2 января 202215:37
Международный пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу в стандартном режиме. Ранее он был закрыт из-за непогоды.
«Международный аэропорт "Пермь" возобновил работу в штатном режиме с 16:00 (14:00 мск). На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Перми закрыли на отправку и прием самолетов из-за сильного снегопада и ветра.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru