Аэропорт Перми возобновил работу

Международный пермский аэропорт Большое Савино возобновил работу в стандартном режиме. Ранее он был закрыт из-за непогоды.

Аэропорт в Перми прекратил работу из-за непогоды

«Международный аэропорт "Пермь" возобновил работу в штатном режиме с 16:00 (14:00 мск). На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Перми закрыли на отправку и прием самолетов из-за сильного снегопада и ветра.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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