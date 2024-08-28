Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты

Международный аэропорт Бегишево (Нижнекамск, Республика Татарстан) перестал принимать и отправлять рейсы с 9 утра по московскому времени 28 августа. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Отмечается, что с 7 утра по Москве также перестал работать аэропорт Казани. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских судов.

Сообщается, что направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска уже закрывали в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали 27 июля этого года с 9:30 до 11:00 по московскому времени.

