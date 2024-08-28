Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты
Международный аэропорт Бегишево (Нижнекамск, Республика Татарстан) перестал принимать и отправлять рейсы с 9 утра по московскому времени 28 августа. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Отмечается, что с 7 утра по Москве также перестал работать аэропорт Казани. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских судов.
Сообщается, что направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасной аэродром в Самаре.
Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска уже закрывали в целях обеспечения безопасности полетов. Ограничения действовали 27 июля этого года с 9:30 до 11:00 по московскому времени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Роден умер на 98-м году жизни
- ВЦИОМ: Россияне потратят на подготовку детей к школе в среднем 53,5 тысячи рублей
- Российские военные уничтожили ангар с HIMARS в Сумской области
- СМИ: Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после падения в Санкт-Петербурге
- Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты
- В Ингушетии предотвратили нападения на православную церковь и правоохранителей
- Потерявший сознание на матче 27-летний игрок «Насьоналя» Искьердо умер в больнице
- СМИ: Украина прекратила обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
- Аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов
- Под Ростовом склад топлива загорелся после атаки БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru