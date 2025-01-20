Аэропорт Ижевска возобновил работу после снятия ограничений
Временные ограничения, введенные н работу аэропорта Ижевска, отменены, сообщила Росавиация. Воздушная гавань возобновила прием и отправку самолетов с 11.30 по московскому времени. Как уточнили в ведомстве, ограничения были введены в 7:45 утра для обеспечения безопасности полетов.
Такие же ограничения ранее были сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска. В администрации Татарстана сообщила, что Вооруженные силы Украины предприняли атаку беспилотниками. Их целью были промышленные предприятия в Казани. По данным властей, все дроны были уничтожены.
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ночь на 20 января над Брянской областью были сбиты четыре ракеты HIMARS ВСУ и 14 дронов. По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь был ликвидирован 31 БПЛА над регионами.
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