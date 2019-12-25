Угроза взрыва в аэропорту и двух вокзалах Хабаровска оказалась ложной

Аэропорт, авто и железнодорожный вокзалы в Хабаровске пришлось эвакуировать сегодня из-за угрозы взрыва. Анонимные предупреждения поступили по электронной почте. Об этом сообщил специальный корреспондент НСН. Всего пришлось выводить несколько сотен человек.

Оперативные службы уже завершили тщательный осмотр объектов, взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено, сообщают «Новости Хабаровска».