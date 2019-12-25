Угроза взрыва в аэропорту и двух вокзалах Хабаровска оказалась ложной

25 декабря 201908:01

Аэропорт, авто и железнодорожный вокзалы в Хабаровске пришлось эвакуировать сегодня из-за угрозы взрыва. Анонимные предупреждения поступили по электронной почте. Об этом сообщил специальный корреспондент НСН. Всего пришлось выводить несколько сотен человек.

Оперативные службы уже завершили тщательный осмотр объектов, взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено, сообщают «Новости Хабаровска».

Как проходила эвакуация аэропорта Хабаровска. Фото

На железнодорожном вокзале поезда из-за происшествия не были задержаны, они прибывали и отправлялись по графику.

На автовокзале предупреждение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило по телефону, уточняет RT. Там было задержано несколько автобусов.

По всем трем фактам электронного и телефонного терроризма будут возбуждены уголовные дела.

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ФОТО: НСН
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