Угроза взрыва в аэропорту и двух вокзалах Хабаровска оказалась ложной
Аэропорт, авто и железнодорожный вокзалы в Хабаровске пришлось эвакуировать сегодня из-за угрозы взрыва. Анонимные предупреждения поступили по электронной почте. Об этом сообщил специальный корреспондент НСН. Всего пришлось выводить несколько сотен человек.
Оперативные службы уже завершили тщательный осмотр объектов, взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено, сообщают «Новости Хабаровска».
На железнодорожном вокзале поезда из-за происшествия не были задержаны, они прибывали и отправлялись по графику.
На автовокзале предупреждение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило по телефону, уточняет RT. Там было задержано несколько автобусов.
По всем трем фактам электронного и телефонного терроризма будут возбуждены уголовные дела.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Угроза взрыва в аэропорту и двух вокзалах Хабаровска оказалась ложной
- Как проходила эвакуация аэропорта Хабаровска. Фото
- Новости за ночь: Пожар в общежитии в Иркутской области, есть погибшие
- Новости за ночь: В Госдуме предложили ввести новогодний капитал
- Новости за ночь: Кудрин рассказал, как Путин спас экономику России